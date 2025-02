Lazio-Cagliari, Zaccagni: " oggi tre punti fondamentali"

Il numero 10 sulle spalle sta decisamente portando bene a Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, che continua a dimostrare il suo valore, sia in campo che fuori. Anche dopo essere stato sostituito, il capitano ha continuato a spronare i suoi compagni, non mollando mai e mostrando un atteggiamento da leader. Un leader che, in qualche modo, ha cercato di colmare la distanza lasciata dalla squalifica di Marco Baroni, prendendo la parola e guidando la squadra anche dall’esterno, con la stessa determinazione che mette in campo ogni volta e come ha fatto anche oggi.

Manganiello, Lazio-Cagliari - IPA

Zaccagni ringrazia i tifosi

Al termine della vittoriosa partita contro il Cagliari, Zaccagni non ha dimenticato di ringraziare i tifosi biancocelesti, che si sono spinti fino in Sardegna per supportare la squadra, un gesto che ha voluto ricambiare con parole di gratitudine. L’abbraccio con il vice allenatore Fabrizio Del Rosso, al termine del match, ha simbolicamente sottolineato il senso di unione e di coesione all’interno del gruppo.Con la vittoria in tasca e il morale rialzato, Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo il suo punto di vista sulla partita e sulla prestazione della Lazio.

Le parole di Zaccagni

“Siamo contenti, quelli di oggi sono tre punti fondamentali. Specialmente giocare dopo le altre è sempre più difficile, ma siamo riusciti a tenere testa alla gara, rimanendo concentrati per tutta la partita e, alla fine, portando a casa i tre punti. Ora dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto sull’aspetto mentale, per rimanere concentrati e affrontare al meglio le prossime sfide.”

Le parole di Zaccagni non sono solo un riconoscimento dell’importanza della vittoria, ma anche un chiaro invito alla squadra a mantenere alta la concentrazione, soprattutto in un periodo in cui la Lazio ha dimostrato di avere la qualità per competere con le migliori, ma deve continuare a lottare, settimana dopo settimana, per restare in cima. In questa fase della stagione, l’aspetto mentale gioca un ruolo cruciale, e il capitano sembra pronto a guidare la squadra con la sua esperienza e il suo spirito combattivo.