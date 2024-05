Leggo | Guendouzi potrebbe partire. In regia Tudor sceglie Rovella

I bilanci di fine stagione si avvicinano e Tudor sta già ragionando sulla Lazio del futuro. L'incontro con la società avverrà non appena finirà il campionato, ovvero dopo domenica. L'unico reparto che sembra salvo è la mediana, dove sono presenti quattro giocatori per due posti, più la possibilità di arretrare Kamada. La coppia di titolari potrebbe essere composta da Guendouzi e Rovella, con Vecino e Cataldi riserve. Il contesto è già delineato, a meno che il francese non decida di partire.

Matteo Guendouzi

Le scelte di Tudor

Come riporta Leggo, il rapporto teso con Tudor è cosa nota, ma nessun club si è ancora fatto avanti per Guendouzi, spaventati dalla richiesta di 30 milioni fatta dalla società biancoceleste. Il club spera in una pace tra il tecnico e il calciatore per poter proseguire insieme ed evitare di perdere un altro elemento cardine della rosa dopo Felipe Anderson e, probabilmente, Luis Alberto. Tudor ha anche chiesto la permanenza di Vecino e tra Cataldi e Rovella ha scelto l'ex Monza, che dovrà approfittare del ritiro estivo per mettere su qualche chilo. Cataldi è cercato da Monza e Torino. Su Kamada non ci sono novità.