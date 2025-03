Viktoria Plzen-Lazio, il vantaggio del ritorno all'Olimpico

Poche separano il fischio iniziale di Viktoria Plzen-Lazio. E' tutto pronto alla Doosen Arena per questo ottavo di finale, l'atmosfera che si respira è quelle delle grandi occasioni per la squadra di casa che ospiterà i capitolini.

La Lazio da testa di serie, sfrutterà poi l'opzione di giocare il ritorno nelle mura amiche dello stadio Olimpico di Roma. Molti vedono questo dettaglio come un gran punto a favore nella gestione dei 180 minuti tra andata e ritorno. La stessa Uefa ha catalogato questa scelta come premio per le squadre testa di serie.

Un dettaglio spesso determinante

Il dettaglio di poter disputare il ritorno in casa è stato spesso un fattore determinante per i percorsi europei di tanti club. Un dettaglio che ha scatenato anche dei tatticismi per la squadra che scendeva in campo, sapendo che nel ritorno poi poteva gestire in un modo ben programmato i 180 minuti totali tra i due match.

Questo vantaggio spetterà anche alla Lazio questa volta. I biancocelesti stasera saranno impegnati in casa del Viktoria Plzen, sappiamo che si tratta di una squadra giovane, veloce e molto solida dietro mentre dal punto di vista dell'atmosfera troverà un pubblico bollente a spingere la squadra di casa.

Le probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi All.: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Milani, Marusic, Gila, Patric, Vecino, Tchaouna, Nazzaro, Serra All.: Baroni.