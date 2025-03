Cardone a Radiosei: "Il mister ha avuto delle risposte dal gruppo davvero confortanti"

L'Europa League sta per riaprire le porte in occasione degli ottavi di finale, infatti, a partire dalle ore 18:45 sono in programma i match validi per il girone d'andata. La rosa biancoceleste scenderà in campo al Doosan Arena alle ore 21:00 e tenterà di aggiudicarsi la partita, tuttavia, il mister Marco Baroni, a causa di numerosi infortunati, tra cui Zaccagni e Taty, dovrà studiare bene le sue mosse. In relazione alla formazione per Viktoria Plzen-Lazio si è espresso l'opinionista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Pallone Europa League - LazioPress

Giulio Cardone a Radiosei

Sulla scelta in porta

Questa sera giocherà Provedel, si era capito dalle parole di Baroni, che aveva ribadito la titolarità dell’italiano. In questo tipo di partite da dentro o fuori dà più sicurezze.

La possibile formazione biancoceleste

In difesa giocheranno Lazzari, Gigot e Romagnoli, ormai la coppia difensiva dell’Europa, e Tavares a sinistra. A centrocampo Guendouzi e Rovella sono confermati. In attacco dietro all’unica punta Noslin agiranno Isaksen, Dia e Pedro. Il mister ha avuto delle risposte dal gruppo davvero confortanti, nonostante le assenze.

Riguardo gli infortunati

Credevo che Dele-Bashiru sarebbe partito, ma si sta allenando solo in modo differenziato. Con l’Udinese potrà andare in panchina, mentre Zaccagni è convinto di giocare già lunedì.

Su Luca Pellegrini