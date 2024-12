Lecce-Lazio, Castellanos: "Devo lavorare per la squadra. Se arriva il gol..."

Quello di oggi è stato il suo settimo timbro in campionato oltre ai due in Europa League: Taty Castellanos ha giocato un ottimo primo tempo sotto il punto di vista tecnico, mandando più volte i compagni davanti a Falcone. Sono tre punti fondamentali per la Lazio che è riuscita a battere il Lecce nel finale. Al termine della partita, Castellanos ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Castellanos

Le parole di Castellanos a Sky Sport

C'era il pensiero a quanto accaduto lunedì? Una vittoria importante per noi. Sappiamo che questo era un campo difficile, una squadra tosta. Siamo felici per il gruppo che ha fatto un lavoro importante. Rigore? Ci siamo messi d’accordo sul campo io e Zaccagni, lui mi ha detto di calciarlo io. L’umiltà fa il gruppo più forte, è il nostro capitano, sono contento che mi abbia dato la palla. Devo lavorare per la squadra, sono un calciatore che lavora tanto per questo. Se arriva il gol, è il benvenuto, ma io devo lavorare in tutti i punti dell’attacco.

Il valore di mercato e l'importanza di Baroni

Quanto vali, 30 milioni o di più? No no, non lo so. Baroni è importantissimo per noi, per tutti. Quando è arrivato, ha reso la squadra unita, anche chi non gioca è preparato per entrare, si senta coinvolto. Sono felice per lui e per lo staff che lavora con noi ogni giorno.

