Sabatini: "Dele-Bashiru mi ha impressionato, Dia un cecchino. E a Lotito dico sempre..."

Intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, Walter Sabatini ha commentato la vittoria di ieri contro il Venezia, dedicando anche alcune riflessioni sul calciomercato della Lazio, sul direttore sportivo Fabiani e sul presidente Lotito. Queste le sue parole:

Devo fare i complimenti a Fabiani per Dele-Bashiru , era fuori da tutti i radar, compreso il mio, ma l’ho visto giocare ed è brillante, diventerà un centrocampista molto importante. Tchaouna è un talento vero, Dia è un cecchino, sa giocare con la squadra, è un attaccante da doppia cifra

Non so a che punto sia Castrovilli con la ripresa, ma è un giocatore importante. Può essere impostato anche come regista da un punto di vista tattico