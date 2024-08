Il prossimo 31 Agosto, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio affronterà il Milan nel primo big match stagionale. E' stato accostato a diverse squadre in quest'ultima sessione di calciomercato ma, l'attuale bomber rossonero, ha scelto di tornare in Italia andando a giocare nella squadra di Paulo Fonseca.

Alvaro Morata

Cosa rischia il nuovo attaccante

Lo spagnolo, arrivato dall'Atletico Madrid, rischierebbe di saltare la partita poiché, contro il Torino e nel suo primo debutto in rossonero, ha accusato un problema muscolare. In attesa di comunicati ufficiali, Alvaro Morata come riportato da Sky Sport salterà la partita di sabato sera contro il Parma e probabilmente quella del 31 Agosto contro la Lazio. Durante la sosta per le nazionali Morata rimarrà a Milano lasciando il posto a uno tra Jovic (candidato numero uno nel sostituirlo) e lo svizzero Okafor.

Tempi di recupero per il nuovo attaccante

I rossoneri hanno rimpiazzato Giroud con Morata ma lo spagnolo dopo la mezz'ora disputata contro il Torino e dopo aver fatto gol, si ferma per un infortunio al quadricipite femorale. Il mister Paulo Fonseca spera di poterlo convocare per la sfida contro il Venezia a San Siro che ci sarò dopo la sosta. Tre sono le settimane di stop ma, se i tempi si dovessero allungare, sarà a rischio il debutto in Champions e il suo primo derby con la maglia del Milan.