Formello, mattinata di riposo per i giocatori: il programma

Una pausa dopo il lavoro intenso

Dopo quattro giorni consecutivi di ritiro caratterizzati da doppie sedute, Maurizio Sarri ha concesso mezza giornata di riposo alla squadra. Un piccolo break utile a ricaricare le energie prima di tornare in campo nel pomeriggio, attorno alle 18, per proseguire la preparazione. Ieri l’allenamento si era chiuso con un focus sul pallone: partitelle, esercitazioni sulle palle inattive e un primo blocco dedicato alla parte atletica e tattica.

Buone notizie dall’infermeria: Taty torna in gruppo

La giornata di ieri ha offerto segnali incoraggianti anche dal punto di vista fisico. Al centro sportivo di Formello, al campo Fersini si sono rivisti sia Hysaj che Zaccagni, impegnati in un lavoro differenziato per gestire il rientro graduale. Ottime notizie anche per Valentín "Taty" Castellanos, che ha pienamente superato il fastidio muscolare alla coscia destra e si è allenato regolarmente con il gruppo, pronto a riprendere il suo posto nelle rotazioni offensive.