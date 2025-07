Sarri e il lavoro con i centrocampisti: sulla scia di due ex pilastri

Nuovo ciclo, stesso metodo: il lavoro parte da Formello

Maurizio Sarri ha già cominciato a lavorare intensamente con il suo staff per costruire una Lazio competitiva e ambiziosa. L’obiettivo è chiaro: formare una squadra vincente, partendo dalla cura dei dettagli e dall’organizzazione tattica. Il tecnico toscano torna così a Formello forte della sua precedente esperienza nella capitale, durante la quale aveva guidato talenti di spessore come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, entrambi centrali nel suo progetto tecnico.

Il precedente di Luis Alberto: da escluso a protagonista

Tra i casi più emblematici della prima era Sarri Roma c’è quello di Luis Alberto. Come ricordato dal Corriere dello Sport, nell’estate del 2021 il tecnico esordì schierando titolare Akpa Akpro, mentre lo spagnolo faticava ad adattarsi ai ritmi e alle richieste tattiche del “Comandante”. Tuttavia, dopo qualche settimana di lavoro e progressivo inserimento, Luis Alberto riuscì a imporsi, trovando nuova linfa proprio grazie allo stile di gioco offensivo di Sarri. Un esempio che oggi può servire da riferimento per altri giocatori in cerca di spazio.