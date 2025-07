Quattro nuovi membri dello staff nella Lazio di Sarri: ecco chi

Una settimana di lavoro intenso sotto il sole di Formello

Sta per concludersi la prima settimana di ritiro per la Lazio, cominciato il 14 luglio al centro sportivo di Formello. I biancocelesti stanno affrontando sedute intense e continue, seguendo i ritmi imposti da Maurizio Sarri e dal suo staff. Il lavoro procede senza soste e, salvo sorprese, il gruppo tecnico attualmente al fianco dell’allenatore sarà lo stesso che lo accompagnerà per tutta la stagione.

Lo staff di Sarri tra conferme e volti nuovi

Il team che affianca Sarri è formato da undici membri, tra veterani e nuove figure. Tra i fedelissimi del "Comandante" ci sono il vice Giovanni Martusciello (assente in questo testo originale, ma probabilmente intendevi Ianni), l’assistente Pasqui, i preparatori atletici Losi e Ranzato, e i preparatori dei portieri Nenci e Viotti. Come riporta Il Messaggero, si sono aggiunti anche il preparatore atletico Fugalli (ex Primavera), Fedeli (ex vice allenatrice della Lazio Women) e Cicchetti, che arriva dal ruolo di vice dell’U16 maschile. A completare il gruppo, l'assistente Michele Beoni, proveniente da un'esperienza come tecnico della Juniores Nazionale del Poggibonsi.