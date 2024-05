PRIMAVERA 1 | Lazio-Inter, la designazione arbitrale

Archiviato il pareggio per 0-0 nel Derby contro la Roma, torna in campo la Lazio Primavera. I biancocelesti, sabato 11 maggio, alle ore 13:00, affronteranno l'Inter, capolista del campionato di Primavera 1, tra le mura amiche. La squadra di Stefano Sanderra, matematicamente ai play-off Scudetto, si trova al terzo posto con 55 punti insieme all'Atalanta, nove in meno dell'Inter primo in classifica (64 punti). Tra le due squadre c'è la Roma seconda con 61 punti, sei in più dei biancocelesti.

Come la Lazio Primavera, anche quella dell'Inter è reduce da un pareggio in campionato nell'ultimo turno, ovvero il 3-3 in casa contro l'Hellas Verona, che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive.

Lazio-Inter, la designazione arbitrale del match

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, Sslazio.it, la designazione arbitrale della 33° giornata del campionato Primavera 1 TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Inter a Samuele Andreano della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese e Vincenzo Marra.

Lazio, i precedenti dei biancocelesti con il direttore di gara

Quello che avverrà sabato pomeriggio contro l'Inter, sarà il terzo incrocio tra la Lazio Primavera e l'arbitro Samuele Andreano della sezione di Prato. I primi due sono a favore della squadra biancoceleste: lo storico parla di una vittoria, arrivata in trasferta per 0-2 contro la Virtus Entella, ed un pareggio, ovvero l'1-1 in casa del Perugia. Entrambi i precedenti risalgono alla scorsa stagione, ovvero allo scorso campionato di Primavera 2.