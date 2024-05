Lazio, Garlaschelli: "Domenica sarà una bella festa. Se siamo qui ancora a festeggiare..."

Si avvicina sempre di più il 12 maggio, data entrata di diritto nella storia biancoceleste. Il 12 maggio del 1974, la Lazio conquistava il suo primo Scudetto. Domenica, esattamente a 50 anni di distanza da quello storico trionfo, in occasione del match interno della squadra di Tudor contro l'Empoli, sarà l'occasione per ricordarlo con diverse iniziative allo Stadio Olimpico di Roma e non solo.

Quest'oggi, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto uno dei protagonisti di quel trionfo: Renzo Garlaschelli. L'ex attaccante biancoceleste si è espresso sulla giornata di domenica e su quello storico 12 maggio del 1974: