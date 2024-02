Torino-Lazio| Modifiche nella vendita dei tagliandi. Tutte le informazioni

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Lazio ha comunicato le modifiche impartite dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive in merito alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello "Stadio Olimpico Grande Torino" per la gara di Serie A: Torino-Lazio, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 20:45. Il match è valido per il recupero della 21° giornata non disputata dalle squadre e relative avversarie impegnate nella Supercoppa Italiana giocatasi proprio in quelle date in Arabia Saudita.

Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della S.S. Lazio:

"La decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive: a rettifica di quanto precedentemente comunicato, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha inserito da oggi la seguente restrizione: - da questo momento la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Lazio è abilitata solo per il settore ospiti e solo per i possessori della fidelity SS Lazio Millenovecento. Tutti coloro che avessero già acquistato il tagliando prima del provvedimento, potranno accedere allo stadio senza alcun problema."

Di seguito tutte le informazioni sui tagliandi già precedentemente comunicate dalla S.S. Lazio in data 13 febbraio sul proprio sito ufficiale: