Interrotto il rapporto con l'addetto agli arbitri Marco Gabriele: "E' stato un onore lavorare per questa squadra"

Nei giorni scorsi diversi quotidiani avevano lanciato la notizia per cui la Lazio avrebbe interrotto i rapporti con l'addetto agli arbitri Marco Gabriele. L'ex arbitro era entrato in società nel 2020 dopo aver arbitrato complessivamente 39 gare di Serie A ed oltre un centinaio fra Coppa Italia, Serie B e Serie C1, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione e i rapporti tra società e direttori di gara. La decisione è stata presa di comune accordo dopo la gara contro il Milan, anche se le polemiche sull'arbitraggio non dovrebbero esserne la causa. Ieri sui social, Gabriele ha salutato così la Lazio: “E' stato un onore lavorare per questa squadra”