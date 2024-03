Il Messaggero | Lazio da rimonta, l'Europa è in casa

L'Olimpico deve tornare amico per poter raggiungere l'Europa. Oggi la Lazio sfiderà l'Udinese fra le proprie mura per la prima delle sette gare interne nelle ultime 11 giornate. Bisognerà invertire il trend negativo, visto che la Lazio non vince in casa dal 14 gennaio contro il Lecce e ha il peggior attacco del campionato (in 13 gare soli 13 gol). Questo rendimento ha condizionato la corsa alla prossima Champions, ma Sarri pretende almeno il quinto posto. La missione è riprendere la Roma, sfruttando lo scontro diretto che ci sarà il 7 aprile. L'attuale media casalinga è di 1,62 punti a partita, troppo poco per l'obiettivo.

Pesano le ultime due sconfitte interne contro Bologna e Milan, condizionate da arbitraggi discutibili. Inoltre la gara di stasera sarà diretta da Aureliano, AVAR di Lazio-Milan, match che ha visto tre espulsioni più quella di Sarri. Oltre a Pellegrini, Marusic e Guendouzi, infatti, stasera non ci sarà neanche il tecnico. Al suo posto ci sarà Martusciello per la sesta volta nel 2021 e proverà ad essere nuovamente un amuleto, visto che nei precedenti ha portato a casa 3 vittorie e 2 pareggi.

Sarri dunque non potrà caricare la squadra in campo, ma lo sta facendo da giorni durante gli allenamenti: “Ripartiamo dalle prestazioni contro Milan e Bayern. Se avessimo giocato così le altre partite in campionato non saremmo dove siamo. Se giocheremo in quel modo, invece, non ne perderemo tante da qui a maggio.” Anche i tifosi devono crederci un po' di più: stasera saranno solo 35mila, l'Olimpico sembra rassegnato a tornare in purgatorio.

Il Messaggero