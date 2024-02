L'ultima gara di questa domenica di Serie A è quella tra Milan e Atalanta conclusasi 1-1. Non vanno oltre il pari la squadra di Pioli e quella di Gasperini, che portano a casa un punto a testa grazie ai gol di Leao per il Milan e Koopminers su rigore per la Dea. Con questo pareggio i rossoneri rimango terzi a 53, mentre i bergamaschi salgono a 46 in quinta posizione

_______________________________________________________________________________________

Termina la sfida delle 18:00 tra Lecce ed Inter con il risultato di 0-4. I nerazzurri portano a casa un importante successo grazie alle reti di Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e De Vrij. Tre punti che permettono alla squadra di Inzaghi di proseguire la propria volata verso lo Scudetto, con i 66 punti in classifica. Il Lecce invece, con la sconfitta odierna rimane 14esimo a 24 punti.

_______________________________________________________________________________________

Alle 15:00 si è giocata Cagliari-Napoli, gara che si è conclusa con il risultato di 1-1. Gli azzurri di Calzona sono stati beffati all'ultimo minuto del match dopo essere passati in vantaggio con la rete di Osimhen. A regalare il pareggio in extremis ai sardi è stato Luvumbo Zito, che permette al Cagliari di agguantare il Verona a quota 20, pur mantenendo la penultima posizione. I partenopei invece, vanno a 37 e rimango noni.

______________________________________________________________

Si conclude la sfida delle 12:30 tra Juventus e Frosinone con il ristato di 3-2. A regalare il successo ai bianconeri sono stati Vlahovic (doppietta) e Rugani, mentre per i gialloblu Cheddira e Brescianini hanno tenuto vivo il risultato fino ai minuti finali del match. Il successo casalingo porta la squadra di Allegri a 57 in seconda pozione, mentre il Frosinone rimane 16esimo con 23 punti.