Due sondaggi dalla Serie A per un centrocampista biancoceleste: la situazione

Settimana decisiva per il calciomercato biancoceleste. Il direttore sportivo Fabiani è al lavoro per piazzare gli esuberi (Basic, Akpa Akpro, Hysaj, Andrè Anderson) che non rientrano nei piani di Baroni. Ma non sono escluse ulteriori uscite: delicata è la questione che riguarda Danilo Cataldi, che dopo la polemica delle scorse settimane legata alla fascia di capitano, non sembra nemmeno essere considerato tra le prime scelte dal nuovo mister.

Pedullà: il procuratore di Cataldi lo ha proposto in Serie A ma Danilo…

Secondo quanto raccolto dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati due sondaggi dalla Serie A per Cataldi (stando agli ultimi rumors potrebbero trattarsi di Fiorentina e Torino, con il Como che rimane sullo sfondo). Inoltre, sempre secondo Pedullà, il suo procuratore Beppe Riso lo avrebbe proposto ad un'altra squadra, il Monza, ma il diretto interessato ha preso tempo: al momento il centrocampista non è interessato a lasciare Formello, nonostante sia consapevole che con ogni probabilità non avrà a disposizione il minutaggio delle ultime stagioni. Situazione da monitorare, vista la fretta della Lazio nel far uscire qualcuno per regalarsi un ultimo colpo in entrata: ricordiamo comunque che Cataldi non “sbloccherebbe” posti in lista over 22 considerando il suo trascorso nel vivaio biancoceleste, stessa situazione di Folorunsho. La sua cessione tornerebbe utile solo per accumulare un piccolo bottino da reinvestire, ma al momento gli sforzi della società sono rivolti su altri fronti: nello specifico la priorità di piazzare gli esuberi come Basic e Akpa Akpro, con il primo dei due che starebbe aspettando una proposta dall'estero.

Il tweet di Pedullà: