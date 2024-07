AURONZO DAY 7 | Oggi doppia seduta: tutta la squadra in campo agli ordini di Baroni

Nuovo giorno all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo e nuova doppia seduta in programma per i biancocelesti agli ordini di Mister Baroni, che tiene sempre alti i ritmi di allenamento. Oggi, inoltre, si può considerare giorno di viglia visto che domani, giovedì 18 luglio, la Lazio scenderà in campo per affrontare il Trapani nella seconda amichevole di questo ritiro pre-campionato.

La seduta d'allenamento mattutina

I primi a vedersi sul campo dello Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sono come sempre i quattro portieri biancocelesti: Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti. La squadra dopo un lavoro in palestra ha raggiunto i portieri sul rettangolo di gioco pronta a lavorare, prima però tutti in cerchio intorno a Baroni ed al suo staff.

Prove di 4-3-3 per mister Baroni questa mattina. Così composta la squadra della partitella a campo ridotto: Marusic, Romagnoli, Casale, Tavares; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Tchaouna.

Dall'altra parte la squadra in inferiorità numerica: Lazzari, Patric, Ruggeri, Pellegrini; Cataldi; Cancellieri; Akpa-Akpro, Pedro; Noslin.