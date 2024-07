GdS | Calciomercato Lazio, un'italiana su Akpa Akpro: la situazione

Oltre alle oprazioni in entrata, la Lazio ha bisogno di sfoltire la rosa dando via gli esuberi. Alcuni hanno già lasciato la capitale, come Maximiano e Raul Moro, ma altri sono ancora in attesa di trovare una sistemazione. Tra questi c'è Akpa Akpro, reduce dall'ultima stagione in prestito al Monza e rientrato in biancoceleste.

Un club di Serie A su di lui:

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si di lui si sarebbe fatto avanti il Verona, che sembra in vantaggio rispetto alle altre concorrenti (Venezia su tutte). Per il centrocampista si punta a un altro trasferimento a titolo temporaneo.