Pedullà: "Castrovilli-Lazio in stato avanzato" - La situazione

Dopo la telenovela (finita male) per Mason Greenwood, la Lazio dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il suo attacco, troppo leggerino e pieno di scommesse al momento. La notizia di ieri sera è Gaetano Castrovilli, svincolato e appetibile sul mercato dei parametri zero. L'ex-Fiorentina è in cerca di rilancio dopo gli infortuni che hanno condizionato pesantemente la sua carriera.

Castrovilli-Lazio: Il punto di Alfredo Pedullà

L'indiscrezione lanciata ieri sera dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà vede un'offerta della Lazio per Gaetano Castrovilli ormai ex-Fiorentina. Poco fa sul proprio profilo ufficiale X, Alfredo Pedullà ha dato ulteriori indicazioni in merito alla trattativa che porterebbe il centrocampista di Canosa di Puglia nella Capitale definendola “in stato avanzato”. Sempre secondo quanto raccolto dall'esperto di calciomercato, il giocatore sarebbe intenzionato ad accettare la proposta della Lazio che prevede un anno di contratto più opzione.

La giornata di oggi potrebbe a questo punto già essere decisiva per conoscere il futuro del centrocampista pugliese, che sembra destinato a trasferirsi nella sponda biancoceleste della Città Eterna.

L'ultima stagione di Castrovilli

Gaetano Castrovilli, classe 1997, ha saltato grandissima parte della scorsa stagione per l'operazione al ginocchio che ha dovuto subire disputando così solo le ultime partite della scorsa annata collezionando 6 presenze (370' minuti) condite con un gol e due assist. Nelle ultime stagioni sono stati tanti gli infortuni che lo hanno condizionato ed è perciò in cerca di riscatto. Le sue qualità da calciatore e il suo impiego passano tutte dalle sue condizioni fisiche.

