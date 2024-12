Dopo la partita Parma-Lazio, un’attesa sfida di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni. La partita è stata combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere un’altra vittoria in campionato dopo quella con il Bologna conto un Parma reduce, invece, da una sconfitta contro l’Atalanta. L’impegno costante della Lazio durante i 90 minuti non è servito per guadagnare i tre punti, la Lazio cade al Tardini per qualche errore tecnico di troppo e il match termina 3-1 per il Parma.

Nella prossima pagina le dichiarazioni