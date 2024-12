Serie A, la Fiorentina vince di misura con il Cagliari: l'Empoli travolge il Verona

Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina di Palladino continua la sua striscia vincente, ottenendo l'ottava vittoria consecutiva in Serie A con un successo di misura contro il Cagliari. Ai viola è sufficiente il gol di Cataldi nel primo tempo per superare la squadra di Nicola e portare a casa tre punti preziosi, che li portano a quota 31 in classifica, al pari dell'Inter, ma con una partita ancora da recuperare proprio contro la squadra di Inzaghi. Il Cagliari, invece, resta fermo a 14 punti, con un margine di soli 3 punti dalla zona retrocessione.

Verona-Empoli

Alle 15:00 sono scese in campo Verona ed Empoli, gara che si è conclusa con il risultato di 1-4. Una vittoria travolgente per la squadra ospite, in gol con Esposito (doppietta), Cacace e Colombo. A nulla è servita la rete di Tengstedt per i padroni di casa, che con la sconfitta odierna rimangono terzultii a 12 punti. L'Empoli invece, sale a 19 punti al nono posto in classifica.