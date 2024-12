Un gruppo di tifosi dell’Ajax demoliscono un bar ad Alkmaar

Manca sempre meno a Napoli-Lazio di campionato ma c’è molta attesa anche per il ritorno in Europa League: nella giornata di giovedì la Lazio farà visita all’Ajax. I biancocelesti occupano il primo posto con ben 13 punti, gli olandesi invece ne hanno raccolti 10 e sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Real Sociedad. La trasferta ad Amsterdam è stata vietata proprio dalla sindaca: non sono servite le parole del presidente Claudio Lotito, Halsema non ne ha voluto sapere nulla e la decisione presa non è stata cambiata. Nella giornata di oggi, i tifosi dell’Ajax sono stati protagonisti di un brutto episodio accaduto all’esterno dello stadio dell’Az Alkmaar.

Demolito un bar ad Alkmaar dai tifosi dell’Ajax

Nella giornata di oggi si è disputata la sfida di campionato tra Az Alkmaar e Ajax: l’incontro è terminato sul risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. All’esterno dello stadio, i sostenitori dell’Ajax sono stati protagonisti di un altro evento terrificante: è stato demolito un bar. Giovedì sarà una grande sfida ma il rammarico di non aver la spinta del pubblico biancoceleste in trasferta è tanto.

Il video