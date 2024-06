Il Messaggero | Operazione Greenwood in salita per la Lazio: lo United fa muro

Mason Greenwood rimane un obiettivo ambizioso che la Lazio deve gestire con attenzione per evitare delusioni. Benfica, Atletico Madrid e Juventus sono pronte a contendersi il giocatore, il quale preferirebbe di gran lunga tornare a giocare in Champions League. Come riportato da Il Messaggero, l'incontro di giovedì sera tra Lotito, l'intermediario italiano e il Manchester United non ha portato a nessun accordo. I Red Devils non vogliono contropartite - si era considerato l'inserimento di Mandas - e i 18 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita offerti dalla Lazio sono stati giudicati insufficienti. Nessuna risposta da parte dello United, che aspetta proposte più interessanti. Nel frattempo, la Lazio non può permettersi di aspettare troppo a lungo: se Mason non arriverà a Formello, sarà necessario trovare un'alternativa di alto livello.