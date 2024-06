CdS | Il Verona ha fretta per Noslin: Lotito vuole abbassare il prezzo

La lista dei giocatori associati alla Lazio per il mercato continua a crescere. Tuttavia, ci sono alcuni nomi che rimangono in considerazione da settimane, tra cui Noslin. Baroni lo ha utilizzato in vari ruoli nella trequarti e anche come punta nel 4-2-3-1. Noslin potrebbe essere un'ulteriore opzione rispetto a Immobile e Castellanos, grazie alla sua versatilità.

La trattativa tra Lazio e Verona

Secondo il Corriere dello Sport, Lotito e Setti sono in trattativa da settimane. L'arrivo di Baroni a Roma potrebbe facilitare l'affare, come una sorta di compensazione per il via libera dato al tecnico. Il presidente dell'Hellas Verona, Setti, vuole concludere l'accordo entro fine giugno, come avvenuto per Cancellieri nel 2022. La Lazio sta cercando di abbassare il prezzo di 18 milioni richiesto dall'Hellas, proponendo 10 milioni più il cartellino di Akpa Akpro, il quale però deve ancora essere convinto.