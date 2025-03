Contro il Milan la consacrazione di Zaccagni: mai questi numeri alla 27º giornata di Serie A

Domenica la Lazio ha sbancato San Siro, con una grandissima prestazione si è presa tre punti per continuare la corsa Champions. Il merito è sia collettivo che nei singoli e occorre sottolineare quanto ognuno dei calciatori presenti in campo e non soltanto abbia dato il massimo per contribuire ad una grande serata. In particolare, quella contro il Milan è stata la partita che ha dimostrato la crescita costante e l’importanza del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

La serata di Zaccagni: il goal

Nella serata delle 150 presenze con la Lazio, il capitano e numero 10 Mattia Zaccagni ha dimostrato tutte le sue qualità e non soltanto sbloccando la partita e segnando il goal dello 0-1 già nel primo tempo. Durante tutto il match l’Arciere ha dimostrato massimo impegno, determinazione e qualità con triangolazioni, passaggi e dinamismo. Grazie al goal di domenica il capitano è arrivato alla doppia cifra in tutte le competizioni con 10 goal, eguagliando il proprio record personale (10 come nella stagione 2022-2023).

La 150esima presenza

Nel giorno della sua 150ª presenza con la maglia biancoceleste, come riporta Il Corriere dello Sport, Zaccagni ha raggiunto quota 8 goal e 6 assist: mai così tanti alla 27ª giornata di Serie A nella sua carriera. D’altronde, Zaccagni aveva collezionato 5 goal con il Verona nella stagione 2019-2020; 10 nel 2020-2021; 11 nel 2021-2022 tra l’inizio a Verona e il proseguio con la Lazio. Poi 13 nel 2022-2023, anno dello storico secondo posto con Sarri, e solo 3 lo scorso anno. Il grande traguardo è stato raggiunto sotto agli occhi del tecnico della Nazionale italiana Spalletti che, a breve, dovrà dire amare le convocazioni in vista delle sfide di Nations League di fine marzo.