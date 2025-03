Viktoria Plzen-Lazio, svelato l'arbitro dell'incontro

Archiviata la grande vittoria in casa del Milan, la Lazio è pronta a riaffacciarsi in Europa League: giovedì alle 21:00, è in programma l'andata dell'ottavo di finale contro il Viktoria Plzen. I biancocelesti arrivano a giocarsi questa sfida con il giusto spirito ma guai a sottovalutare l'avversario. In questi minuti è stato svelato l'arbitro del match: ecco di chi si tratta.

L'arbitro di Viktoria Plzen-Lazio

A dirigere l'andata dell'ottavo di finale tra le due squadre sarà il lituano Donatas Rumsas: ecco da chi verrà affiancato.

Viktoria Plzen-Lazio, il quadro completo

Arbitro: Donatas Rumsas (LTU);

Assistenti: Radius (LTU) - Suziedelis (LTU);

IV Uomo: Lukjancukas (LTU);

VAR: Brand (GER);

AVAR: Simenas (LTU).