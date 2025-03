Viktoria Plzen-Lazio, i dati dei biancocelesti in trasferta

Dopo il pareggio di Venezia e la sconfitta di Milano, la Lazio di Marco Baroni torna a vincere lontano dall'Olimpico, centrando per la terza volta dal 1989 la vittoria contro il Milan in Serie A: il rigore trasformato da Pedro consente così alla Lazio di rilanciarsi in ottica Champions League, per una classifica corta soprattutto per quel che riguarda la zona europea. Giovedì la Lazio sarà ancora impegnata lontano da Roma, per l'andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen. Sette vittorie ottenute in otto confronti: questi i numeri ottenuti nella prima fase di Europa League, per un rendimento che con continuità e brillantezza ha portato la Lazio a una delle sue migliori versioni in campo europeo, eccezion fatta per la Champions League.

I numeri in campo europeo lontano dall’Olimpico

E’ proprio lontano da Roma che la Lazio ha iniziato a costruire le proprie fortune, battendo per 3-0 la Dinamo Kyev al Volksparkstadion di Amburgo, dove la doppietta di Dia e la rete di Dele Bashiru consentirono di iniziare la prima fase portando i tre punti a casa. Ancora una volta con tre punti in cascina, stavolta al De Grolsch Veste di Enschede, dove con i gol di Pedro e Isaksen i biancocelesti si sono imposti a fine ottobre con un netto 2-0 sul Twente. La trasferta dal maggior prestigio non può che essere quella della Johan Crujff Arena, dove la Lazio ha battuto per 1-3 l’attuale capolista dell’Eredivisie, con la squadra di Farioli oggi con otto lunghezze di vantaggio sul PSV secondo. Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro: questi i tre marcatori per i biancocelesti, che con il successo di Amsterdam ottiene il terzo successo in fila lontano dall’Olimpico. L’unica sconfitta dell’intero percorso arriva all’ultima giornata, dove con un’ininfluente sconfitta i biancocelesti chiudono il girone sul campo del Braga, conservando il primo posto nel girone.

Nove marcatori diversi a segno

Quattro i gol dell’infinito Pedro, tre per Castellanos, due per Zaccagni, Dia e Dele-Bashiru: a segno in una sola occasione Isaksen, Tchaouna, Gila e Romagnoli. Un dato chiave, considerata anche l’attuale assenza di Castellanos, che nel frattempo è tornato a svolgere lavoro differenziato. Tanti i calciatori biancocelesti andati a segno nel corso della prima fase di Europa League, per una competizione che ha permesso a diversi elementi di mettersi in mostra alle spalle dei titolari: è stato il caso di Tchaouna nella gara di Amsterdam, come di Delle-Bashiru in più di un'occasione. Plzen-Lazio, Lazio-Udinese, Lazio-Plzen e Bologna-Lazio: questi i quattro impegni che vedranno i biancocelesti coinvolti tra il 6 e il 16 marzo, per un periodo in cui servirà ogni risorsa per affrontare al meglio sia Serie A che Europa League.