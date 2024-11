Il Messaggero | Le nove partite dei biancocelesti dopo la sosta: il piano di Lotito e Baroni

Domenica la Lazio ha ottenuto la 12ª vittoria nelle ultime 16, un dato incredibile della squadra di Baroni che, eccetto la partita con la Juventus, ha vinto tutte le partite dopo la sosta di inizio ottobre, sia in campionato che in Europa League. I tifosi già sperano in un traguardo a fine stagione, anche se la squadra dichiara di non esserselo ancora posto. Una cosa è certa: i risultati dovranno continuare fino alla fine. Per adesso la Lazio ha 25 punti dopo 12 partite di campionato (8 in più rispetto all’anno scorso) e secondo posto in classifica insieme all’Atalanta, Fiorentina e Inter, a -1 punto dal primo posto, detenuto in solitaria dal Napoli. In Europa League 12 punti, quattro partite vinte su quattro, l’unica squadra in Europa ad essere in vetta di classifica europea.

Le nove partite che attendono i biancocelesti

La Lazio e i non convocati si sono già ritrovati a Formello, nella giornata di ieri, per lavorare il prossimo “tour de force“ delle 9 gare che attendono la Lazio nei prossimi 30 giorni, prima dell’inizio del 2025. Si parte con la ripresa il 23 novembre Contro il Bologna in campionato, poi il Ludogorets in Europa giovedì 28. Ad aprire dicembre, ci sono i due big match contro il Napoli, uno in casa per la Coppa Italia e uno in trasferta per il campionato. Il 12 dicembre c’è la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax e la partita del lunedì sera successivo contro l’Inter all’Olimpico. Le ultime due gare del 2024 saranno a Lecce (21/12) e in casa contro l’Atalanta (28/12). Occorrerà lavorare duramente per ripetersi.

