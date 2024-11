Il Messaggero | La Lazio non molla mai, goal nei minuti finali e reti dei subentrati: i punti di forza della squadra

La Lazio quest’anno è arrivata alla sosta di novembre con risultati straordinari: 12 vittorie nelle ultime 16, 25 punti in classifica, secondo posto (-1 dal primo).per non parlare dei risultati in Europa League, unica squadra deve aver ottenuto quattro vettori su quattro e ad essersi presi al primo posto in solitaria con 12 punti. Sono tanti i punti di forza di quest’anno: il tecnico Baroni, arrivato quest’estate tra scetticismo incertezze che sta stupendo tutti in Serie A e non solo, organizzando partite di carattere, consapevolezza e brillantezza, in grado di coinvolgere tutto l’organico. Il merito va anche ai calciatori, giovani o “senatori“ che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e voglia di giocare. Tutte queste caratteristiche lasciano pensare ad un futuro rose per la Lazio ed entusiasmo i tifosi.

La Lazio non molla mai: le reti dopo l’80’ minuto

Per una squadra vincente, c’è bisogno anche di grandi uomini in campo che, con carattere e determinazione, si rendono autori di grandi prestazioni. Come riporta Il Messaggero, sono 8 le reti disegnate dopo l’80º minuto (tra i 183 club del continente, solo Barcellona, Atletico e Mechelen), nei minuti finali di partita dove la Lazio, invece che perdere concentrazione, acquista consapevolezza e voglia di vincere. I biancocelesti, d’altronde, sono reduci da 10 vittorie su 11 gare, l’ultima striscia simile risale ai 13 successi su 14 tra agosto e novembre 2017. Inbattuto Baroni, il tecnico è primo tra i suoi colleghi, se consideriamo i risultati casalinghi ottenuti al primo anno da un allenatore biancoceleste: 7 vittorie e 1 pareggio all’Olimpico. Anche la media punti lo conferma, la migliore per un tecnico esordiente con la presidenza Lotito: 2,31.

