Pedullà sicuro, individuato il vice di Tudor

Ore calde in casa Lazio.

Dopo aver formalmente trovato l’accordo nella serata di ieri con Igor Tudor, che presumibilmente da lunedì prossimo siederà sulla panchina biancoceleste fino a giugno 2025 (con opzione fino a giugno 2026), è ora da capire chi lo accompagnerà in questa sua nuova avventura alla Lazio.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il nuovo allenatore croato avrebbe individuato e scelto come suo vice Ivan Javorcic, attualmente sotto contratto con il Venezia. Il 31 ottobre 2022 è stato esonerato dal club lagunare, dopo che aveva firmato un contratto triennale lo stesso anno.

Tra i due c’è un grande rapporto di stima e simpatia reciproca e sembrerebbe che Javorcic, connazionale e concittadino di Tudor, entrambi di croati di Spalato, avrebbe accettato l’incarico e si sarebbe subito messo a disposizione per incominciare questo nuovo percorso. Sempre dall’articolo di Pedullà si evince che dopo la partita con il Frosinone di domani sera, la trattativa entrerà nel vivo per cercare di trovare tutti gli accordi necessari per essere già a disposizione a Formello da lunedì.

Anche Matteo Moretto conferma che con ogni probabilità sarà Ivan Javorcic il nuovo vice allenatore della Lazio e in queste ore starebbe trattando la risoluzione del contratto con il Venezia. Di seguito il suo tweet su “X”: