FORMELLO - Confermato il 4-3-3 senza esclusioni eccellenti. Tornano Marusic, Pellegrini e Guendouzi dalla squalifica

Una settimana turbolenta costretta ad un epilogo inevitabile dettato dal tempo con la partita di domani sera a Frosinone. Sarà Martusciello in panchina ma è un incarico ad interim, da lunedì scatterà il lavoro del nuovo allenatore biancoceleste Igor Tudor. La bufera non accenna comunque a placarsi con i giocatori entrati nel mirino dei tifosi per scarso impegno. Al Benito Stirpe l’occasione per provare a placare gli animi ma non bisogna aspettarsi stravolgimenti. Martusciello confermerà il 4-3-3 come modulo di partenza con la soluzione 4-2-3-1, provata durante la rifinitura, ma solamente a gara in corso. Non ci saranno sorprese sulle scelte se non a causa degli infortuni che priveranno la Lazio di Provedel per un mese, Patric e Rovella per pubalgia. Da capire invece la situazione Gila che non si è visto in campo con i compagni. In attesa di capire le condizioni dello spagnolo, è pronto Casale ad affiancare Romagnoli davanti Mandas. Per il portiere greco sarà l’esordio dal primo minuto in campionato dopo la manciata di minuti contro l’Udinese. Sulle corsie laterali i favoriti sono Marusic e Pellegrini, l’alternativa è lo spostamento a sinistra del montenegrino con l’inserimento di Lazzari. In mezzo al campo è stata ridotta la squalifica di Guendouzi che si riprende la maglia da titolare per comporre insieme a Cataldi e Luis Alberto la mediana. Davanti fiducia Ciro Immobile nonostante le critiche degli ultimi giorni, ai suoi lati Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Giovanni Martusciello.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Gila, Bordon, Ruggeri; Kamada, Vecino, Andre Anderson; Pedro, Castellanos, Isaksen.

Squalificati: -

Diffidati: Pellegrini

Indisponibili: Provedel, Patric, Rovella

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Gelli. All.: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Valeri, Pahic, Garritano, Reinier, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Seck, Ghedjemis, Kaio Jorge, Cuni.

Squalificati: -

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Oyono, Bonifazi, Harroui

ARBITRO: Antonio Rapuano della sezione di Rimi.

Assistenti: Bercigli – Gazzelli

IV uomo: Niccolò Baroni della sezione di Firenze

VAR: Rosario Abisso

AVAR: Aleandro Di Paolo