Tanti auguri Giuseppe Biava: l'ex difensore biancoceleste 48 candeline

Buon compleanno Giuseppe Biava, l'ex calciatore delle aquile festeggia oggi i suoi 48 anni. Dopo aver giocato per molti anni come difensore, Biava, ha iniziato nell'anno 2016 la sua carriera come allenatore, infatti, al momento sta ricoprendo il ruolo di vice di Francesco Modesto all'Atalanta Under 23.

Giuseppe Biava: gli anni alla Lazio

È una storia d'amore lunga 4 anni quella tra Giuseppe Biava e la Lazio, cominciata nel 2010 e terminata nel 2014, anno in cui l'ex difensore abbandona il club biancoceleste per vestire la maglia dell'Atalanta. Durante il suo periodo nelle aquile, l'ex calciatore, è sceso in campo in 147 partite ed è anche riuscito a mettere a segno 6 reti, ma non solo, il 26 maggio 2013 Giuseppe Biava vinse con la Lazio la Coppa Italia, sconfiggendo la Roma in finale grazie al gol di Lulic al 71'.

Giuseppe Biava: la carriera da calciatore

Giuseppe Biava ha un lungo curriculum calcistico alle sue spalle, infatti, oltre ad aver giocato per molti anni alla Lazio, l'ex difensore è stato un membro della rosa dell'Albinese e dell'AlbinoLeffe. Dopo aver mandato in rete 6 palloni e totalizzato 131 presenze nell'AlibinoLeffe, l'ex calciatore si è trasferito al Palermo, dove é sceso in campo in 112 occasioni ed ha segnato 5 gol. Tra il 2008-2010 veste la maglia del Genoa, tuttavia, abbandona il Grifone per entrare a far parte della famiglia biancoceleste, club in cui rimane fino al 2014, anno in cui Biava si trasferisce all'Atalanta dove, dopo aver realizzato il 18 presenze e aver mandato in rete due palloni, termina la sua carriera da calciatore.