Baroni prova Dele-Bashiru sulla trequarti: le ultime da Formello

Continua la marcia d'avvicinamento della Lazio alla sfida in programma sabato alle ore 18.00 contro la Juventus con le due squadre appaiate a 63 punti ed uno scontro diretto tutto da giocarsi. Nell'ambiente si respira l'importanza della partita e gli stessi calciatori sanno quanto può cambiare le sorti della stagione una vittoria contro i bianconeri.

Questa mattina nel Centro Sportivo di Formello, Baroni e lo staff tecnico hanno ritrovato la rosa per dare avvio alle prove tattiche anti-Juventus.

Gli assenti

L'infermeria si sta svuotando, ieri Nuno Tavares e Lazzari hanno svolto l'intero allenamento in gruppo. Questa mattina il portoghese ha fatto un lavoro atletico a parte, mentre Lazzari regolarmente in gruppo. L'unico a restare ai box è dunque Patric che lo si rivedrà direttamente nella prossima stagione, ma l'infermeria della Lazio può tornare a respirare.

L'allenamento e le prove

Questa mattina sono scattate le prove tattiche con Baroni chiamato ad invertire il trend negativo in casa (la vittoria manca da febbraio 5-1 contro il Monza). In mattinata Lazzari è stato provato sulla destra insieme alla coppia Gila-Romagnoli con Pellegrini sulla sinistra, in mezzo al campo Rovella e Guendouzi sono inamovibili. Una chiave tattica potrebbe essere l'utilizzo di Dele-Bashiru provato sulla trequarti a supporto di Castellanos con Isaksen e Zaccagni a chiudere il pacchetto. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire meglio quale sarà lo scacchiere tattico che si vedrà contro i bianconeri.