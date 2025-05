Rambaudi: "Lazio-Juventus la vedo una situazione simile alla sfida con l’Inter"

Mancano soltanto 3 partite al termine della stagione 24/25 e le sorti delle squadre non sono ancora certe, infatti, con Napoli ed Inter che lottano per lo scudetto e l'Atalanta che non sembra intenzionata a mollare la 3a posizione, rimane soltanto un posto per l'accesso in Champions League. Lazio, Juventus e Roma si trovano in 4a posizione con un totale di 63 punti ma soltanto una tra di loro potrà accedere alla massima competizione europea, inoltre, anche il Bologna e la Fiorentina, rispettivamente ad uno e quattro punti di stacco, lotteranno fino all'ultimo. Il desiderio di conquistarsi un posto in Champions non renderà affatto facile l'incontro tra le aquile e i bianconeri, in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00, e riguardo a ciò si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Rambaudi a Radiosei

Sulla rosa biancoceleste

Secondo me Baroni non snaturerà la squadra sabato, non vorrà ‘indietreggiare’; lì davanti credo che ci saranno Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos. Pedro un’arma da utilizzare durante la gara, vista la sua qualità. Dietro opterà per chi starà meglio, priorità a Marusic se sta bene.

Sulla Juventus

La Juve è temibile, non la devi far galvanizzare. Partono forte, per la visione del tecnico e anche per le caratteristiche dei giocatori. Io comunque non ho paura tanto dell’atteggiamento iniziale della Lazio, quanto che alcuni episodi possano cambiare la gara. La vedo una situazione simile, come lettura, alla sfida con l’Inter.

