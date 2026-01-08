Lazio, un'amicizia oltre il campo: il saluto di Rovella a Guendouzi
Nicolo Rovella ha salutato il suo compagno di squadra e grande amico Matteo Guendouzi, che presto partirà per il Fenerbahce
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Un duo che da tempo combatte fianco a fianco, superando molte avversità e aiutandosi in ogni gara, ma non solo, l'amicizia tra Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi va oltre il campo e questo lo dimostra anche la storia del centrocampista numero 6 dove saluta il suo compagno di avventure, che presto vestirà la maglia del Fenerbahce.
Nicolò Rovella sui social
