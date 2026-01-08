Lazio, un'amicizia oltre il campo: il saluto di Rovella a Guendouzi

Nicolo Rovella ha salutato il suo compagno di squadra e grande amico Matteo Guendouzi, che presto partirà per il Fenerbahce

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Un duo che da tempo combatte fianco a fianco, superando molte avversità e aiutandosi in ogni gara, ma non solo, l'amicizia tra Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi va oltre il campo e questo lo dimostra anche la storia del centrocampista numero 6 dove saluta il suo compagno di avventure, che presto vestirà la maglia del Fenerbahce.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Nicolò Rovella sui social

Rovella
Rovella - Instagram

Nella pagina successiva il video della Lazio per salutare Guendouzi

Lazio-Fiorentina, Sozza nega un rigore ai biancocelesti: l'analisi di Calvarese