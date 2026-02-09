Provstgaard: "Risultato che fa male, ma prestazione forte"

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello maturato all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. I biancocelesti avevano messo la gara sui binari giusti, portandosi avanti di due reti grazie ai gol di Pedro e Gustav Isaksen, ma nella ripresa si sono fatti rimontare dai bianconeri, a segno con Weston McKennie e Pierre Kalulu.

Nel secondo tempo ha trovato spazio anche Oliver Provstgaard, che dopo il match ha affidato ai social il suo commento sulla prestazione della squadra:



Prestazione forte, risultato che fa male alla fine. Andiamo avanti!

Di seguito il post: