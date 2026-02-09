Provstgaard: "Risultato che fa male, ma prestazione forte"
Le parole del difensore danese dopo il match pareggiato con la Juventus
Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello maturato all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. I biancocelesti avevano messo la gara sui binari giusti, portandosi avanti di due reti grazie ai gol di Pedro e Gustav Isaksen, ma nella ripresa si sono fatti rimontare dai bianconeri, a segno con Weston McKennie e Pierre Kalulu.
Nel secondo tempo ha trovato spazio anche Oliver Provstgaard, che dopo il match ha affidato ai social il suo commento sulla prestazione della squadra:
Prestazione forte, risultato che fa male alla fine. Andiamo avanti!