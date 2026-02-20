Offerta dal Qatar? Arriva la risposta della Lazio con un comunicato
La nota ufficiale del club riguardo le voci circolate nelle ultime ore
In merito alle voci circolate qualche ora fa su un’offerta del Qatar per acquistare la Lazio, la società biancoceleste ha risposto con il se comunicato.
Lazio, offerta dal Qatar? Il club risponde con un comunicato
In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società.
La S.S. Lazio non è in vendita.
La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri.
La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio.
Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato.
Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento.