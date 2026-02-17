Calciomercato Lazio, contatti ancora in corso per Andrés Gomez: i dettagli

Il calciomercato della Lazio non si ferma mai realmente e, nonostante la sessione invernale sia chiusa da due settimane, la dirigenza biancoceleste sta già gettando le basi per i rinforzi estivi. Nel mirino resta il nome di Andrés Gomez, talentuoso esterno del Vasco da Gama, già seguito con insistenza a gennaio. I contatti tra le parti sono rimasti vivi, segno che il profilo del classe 2003 è considerato prioritario per completare la batteria di esterni a disposizione di Maurizio Sarri per la prossima stagione.

​​​​Andrés Gomez: l'obiettivo per l'estate

​Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il trasferimento non si è concretizzato a gennaio per un incastro di fattori, in primis la mancata cessione di alcuni elementi nel reparto offensivo della Lazio che ha bloccato l'entrata. Sul fronte brasiliano, il Vasco da Gama ha giocato d'attesa: dopo aver riscattato Gomez dal Rennes per 4,5 milioni di euro solo poche settimane fa, il club è convinto che il valore del ragazzo sia destinato a crescere. L'idea dei brasiliani è quella di valorizzare ulteriormente il gioiello colombiano nei prossimi mesi per poi scatenare un'asta internazionale e realizzare una ricca plusvalenza nella finestra di mercato estiva.

Il profilo

Andrés Gomez si sta imponendo come uno dei profili più efficienti del campionato brasiliano grazie a numeri che ne evidenziano la pericolosità costante. Il classe 2003 colombiano ha già totalizzato più di 30 gol e circa 27 assist nel corso della sua carriera, cominciata al Millonarios nel 2021. Parlando della stagione attuale, la sua dote principale è il dribbling: ne tenta circa 6 per match con una percentuale di successo superiore al 55%, posizionandosi nel top 10% degli esterni del torneo per distanze percorse palla al piede. Non è solo un solista, poiché contribuisce alla manovra con una precisione nei passaggi nella trequarti avversaria dell'82% e produce mediamente 2.1 passaggi chiave ogni 90 minuti. Questi dati, uniti alla sua capacità di coprire la fascia con accelerazioni che toccano i 34 km/h, giustificano l'investimento del Vasco da Gama e l'interesse della Lazio per un giocatore che garantisce sia quantità atletica che qualità realizzativa.