Lazio, serve una rinascita in attacco: col Verona c'è bisogno di gol

Il ritorno del doppio 9: Dia e Castellanos

Per tornare a vincere, la Lazio punta sul duo offensivo formato da Dia e Castellanos, che ha impressionato durante la prima parte del campionato. Il reparto avanzato biancoceleste è uno dei più prolifici della Serie A, con 51 gol in 27 partite ufficiali dall’inizio della stagione. La sinergia tra i due attaccanti è evidente: Dia, grazie alla sua capacità di sfondare e muoversi tra le linee, potenzia l’efficacia di Castellanos, che da solo appare meno incisivo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, contro il Verona, nonostante l’emergenza in squadra, Baroni potrà schierare il tandem senegalese-argentino dal primo minuto. La Lazio è consapevole che per recuperare terreno in classifica deve scommettere su un attacco prolifico, anche a costo di rischiare ulteriormente in difesa, che al momento resta il reparto più debole tra le prime dieci.

Il rebus Dele-Bashiru e l’equilibrio a centrocampo

Oltre all’attacco, la Lazio deve risolvere le difficoltà a centrocampo, in particolare la gestione di Dele-Bashiru. Il nigeriano si esprime al meglio quando gioca in una posizione arretrata, come dimostrato nelle partite contro Napoli e Atalanta. Tuttavia, contro Roma e Como è stato schierato in ruoli meno congeniali, una scelta che ha compromesso il dominio del centrocampo, lasciato in balia degli avversari. Lo stesso Baroni ha riconosciuto che quelle posizioni non valorizzano il giocatore, sottolineando la necessità di trovare il giusto equilibrio tattico per sfruttare al massimo le sue capacità e dare stabilità alla squadra in vista delle prossime sfide.