Lazio, Isaksen la chiave per sbloccare le entrate: la situazione

La possibile cessione di Isaksen e i vantaggi per il mercato

Il destino di Isaksen rappresenta una delle principali incognite del mercato invernale della Lazio. La sua eventuale partenza potrebbe facilitare l’arrivo di nuovi rinforzi, sbloccando le operazioni in entrata. Sebbene il manager del giocatore abbia escluso un addio da Formello, il club non esclude questa possibilità, considerando le offerte ricevute. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, un club ha sondato il terreno per un prestito con diritto di riscatto, proposta che la Lazio è disposta a valutare solo a condizioni vantaggiose. Acquistato per 12 milioni più 4 di bonus, Isaksen rappresenta un investimento importante, ma una cessione all’estero non garantirebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita, costringendo il club a coprirne i costi.

Come riporta il giornalista Ilario Di Giovanbattista, sul danese ci sarebbe forte l'interesse dell'Olympiacos Pireo. Quella di oggi sarebbe una giornata decisiva per sbloccare eventualmente la situazione, che potrebbe poi consentire alla Lazio di svolgere anche due entrate.

Scenari futuri e opportunità di mercato



L’eventuale addio di Isaksen potrebbe aprire la strada a nuovi innesti, come l’offerta per Ngonge, che però arriverebbe solo in caso di cessione del danese. Al momento, la situazione è legata anche alla possibilità di vendere altri giocatori, come Hysaj e Basic, il cui mercato sembra però bloccato. Se non si sbloccassero altre operazioni, il sacrificio di Isaksen potrebbe rivelarsi necessario per garantire ulteriori movimenti di mercato. La Lazio, infatti, sta valutando come sostituirlo adeguatamente, ma il recente arrivo di Ibrahimovic potrebbe portare a una revisione delle priorità strategiche della società.