Italiano perde un titolare: i convocati del Bologna

Poco più di 24 ore alla sfida tra biancocelesti e rossoblù valevole per la 13° giornata di Serie A ENILIVE. Dopo due settimane di sosta ritorna il campionato italiano con una lotta al vertice che si fa infuocata e può entrare nel vivo già in queste partite, la Lazio ha scongiurato il rischio di infortuni gravi durante questa sosta nazionali nonostante i numerosi campanelli di allarme suonati, solo Nuno Tavares e Castrovilli salteranno la gara di domani, mentre arrivano brutte notizie per Vincenzo Italiano.

Skorupski non convocato

L'ex tecnico della Viola perde il suo portiere titolare Lukasz Skorupski, che come si evince dal comunicato ufficiale del Bologna FC non potrà prendere parte alla trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. A difendere la porta dei felsinei domani sarà Ravaglia.

