Lazio-Bologna, i precedenti di Baroni contro gli emiliani

Domani sera alle 20:45 Lazio e Bologna si affronteranno allo Stadio Olimpico dopo la sosta per le nazionali. Se i biancocelesti sono alla ricerca di continuità, per proseguire nel proprio momento magico intrapreso con sorpresa da settimane, anche il Bologna di Vincenzo italiano vive un periodo positivo, per una classifica che vede i rossoblù a quota 18 punti, con la sfida casalinga al Milan ancora da recuperare. Reduce da tre successi consecutivi, ottenuti tra le trasferte di Cagliari e Roma, passando per il successo del Dall’Ara contro il Lecce, l'ex tecnico della Fiorentina è riuscito a raddrizzare la partenza in salita di inizio stagione.

Il bilancio di Baroni contro il Bologna

Dall'altra parte Baroni sarà costretto a sostituire Nuno Tavares, pedina chiave di uno scacchiere reduce da quattro successi consecutivi, con il tecnico ex Hellas che dovrà fare i conti con un bilancio non proprio positivo, raccolto fin qui nelle sfide contro di Bologna. Dapprima alla guida del Pescara, passando poi per Benevento, Frosinone, Lecce ed Hellas Verona: nove i confronti fin qui, considerando le sfide di serie B nel corso della stagione 2014-2015, passando poi per Serie A e Coppa Italia.

Nove sfide dunque per Marco Baroni contro il Bologna, per un bilancio che recita sei sconfitte, due pareggi e una vittoria. I primi episodi si registrano nel doppio confronto tra Pescara e Bologna, dove in Serie B tra andata e ritorno arrivano una sconfitta interna per 2-3, e un pareggio esterno per 0-0. Il terzo confronto arriva ad agosto 2017, quando alla seconda giornata di campionato il Benevento esce sconfitto in casa dai rossoblù. L'unico successo arriva invece a gennaio 2019, alla ventunesima giornata di campionato, con Baroni che guida il suo Frosinone al successo esterno al Dall’Ara: la vittoria arriva grazie ad un poker, che grazie alle reti di Ghiglione, Pinamonti e alla doppietta di Ciano, raccolgono i tre punti.

Le sfide dal 2022

Dal suo ritorno in Serie A, arrivato a ottobre 2022, Baroni colleziona solo quattro sconfitte e un pareggio: tra andata e ritorno esce sconfitto in entrambe le occasioni tra Lecce e Bologna, mentre l'unico pareggio arriva a settembre 2023 alla guida dell’Hellas. Lo 0-0 del Bentegodi sarà solamente il primo dei tre confronti stagionali, considerando le due restanti sfide tra Coppa Italia e campionato, entrambe giocate in trasferta. L’Hellas esce sconfitto in entrambe le occasioni con il punteggio di 2-0: in Coppa Italia decisive le reti di Moro e van Hooijdonk, in Serie A quelle di Fabbian e Freuler.