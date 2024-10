Lazio-Genoa, Rovella a Dazn: “La lazialità è una roba spettacolare. Ho i brividi…”

Nicolò Rovella sta crescendo di partita in partita e non intende fermarsi: anche oggi la prestazione è stata buona, sono tanti i palloni recuperati dal centrocampista. Al termine di Lazio-Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Queste le sue parole

Le parole di Rovella al popolo laziale

Ho i brividi per gli applausi dei tifosi, è bellissimo giocare qua. La lazialità è una roba spettacolare.

Il commento di Rovella