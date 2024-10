Lazio-Genoa, Baroni nel post: “La squadra ha mostrato maturità. I tifosi…”

Il coinvolgimento dell’intera rosa da parte di Baroni sta dando i suoi frutti, tra campionato e coppa la Lazio non si ferma e continua a vincere. Al termine della gara con il Genoa, il tecnico biancoceleste è intervenuto a Dazn, queste le sue parole.

Il coinvolgimento della rosa

Sono contento dei tre gol, venuti da Noslin che non giocava da titolare e dai due subentrati. Questo fa capire quanto cerchiamo di portare avanti la filosofia che tutti devono essere utili e spendersi. In alcuni momenti alcuni hanno speso energie e chi entra sa che c'è da cambiare qualcosa. Chi è entrato ha fatto bene, sono contento per la vittoria e per la prestazione. Avevo chiesto personalità e maturità, le ho viste. Grazie ai tifosi che sono stati straordinari.

La crescita della Lazio

La squadra deve crescere di gara in gara. Noi ogni partita rinnoviamo la sfida a no istessi nel lavoro e nelle partite. Siamo ambiziosi, io sono ambizioso, i tifosi, la società, quindi per fare qualcosa di importante dobbiamo tenere alto il livello prestativo. I ragazzi lo fanno. Il calcio posizionale è finito, bisogna fare movimento funzionale, i ragazzi ci credono e lavorano per questo. Io sono un uomo che vive di passione e di emozioni. L'ho detto subito: mi piace avere una squadta che emoziona, dobbiamo pensare alle famiglie e bambini. Il calciatore deve dare tutto sul campo. Ci saranno momenti negativi ma quando uno da tutto se stesso io dico sempre che può affrontare tutto in modo diversa. La squadra sta recependo il messaggio e la gente lo sente.

Il commento sul primo tempo

Nel primo tempo eravamo poco incisivi, non trovavamo Dia tra le linee, lui veniva oltre i mediani, doveva smarcarsi dietro a loro. Loro avevano linee molto vicine e noi non facevamo girare velocemente la palla. La squadra anche in queste gare ha mostrato maturità.

Nella pagina successiva le parole di Baroni a LSC