Calciomercato Lazio, biancocelesti su un talento del Barcellona

Fabiani ha espresso chiaramente l'intenzione di ringiovanire la squadra nella prossima sessione di mercato, e la Lazio sta già operando in questa direzione. Il club è vicino a concludere l'acquisto di Loum Tchaouna dalla Salernitana, nato nel 2003, e guarda già al futuro con altri potenziali acquisti.

Un giovane del Barcelona nel mirino

Secondo quanto riportato da lavozdealmeria.com, la Lazio ha mostrato interesse per Cristo Muñoz López, giovane centrocampista del Barcellona nato nel 2005. Dopo una stagione nella squadra B del club catalano, Muñoz López è in procinto di lasciare il Barcellona a fine giugno, con il suo contratto in scadenza. Oltre alla Lazio, anche il Lecce ha mostrato interesse per il giocatore, che potrebbe trasferirsi a costo zero nella capitale italiana. Tuttavia, non si esclude un possibile ritorno a Almeria, sua città natale e luogo dove ha iniziato la sua carriera calcistica.