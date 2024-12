Lazio, Baroni può eguagliare Inzaghi: obiettivo 40 punti al giro di boa

La Lazio ha già, almeno mentalmente, archiviato la pesante sconfitta contro l’Inter ed è ripartita da Lecce, stadio che ha riportato la vittoria ai biancocelesti di Baroni. Non si può più pensare alle sconfitte passate, ma bisogna proiettarsi al futuro, alle prossime difficili e pesanti partite che la Lazio affronterà tra la fine del 2024, che si chiuderà con la partita contro l’Atalanta in casa e l’inizio del 2025 che, infatti, si aprirà con il derby in casa Roma.

La Lazio ha un nuovo obiettivo

Aldilà di sconfitte e vittorie, la Lazio di quest’anno forgiata dal nuovo mister Baroni è una delle migliori squadre del campionato di Serie A. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il traguardo storico che Zaccagni e compagni possono centrare è quello di essere la seconda migliore Lazio di sempre al giro di boa del campionato. Ovviamente, per centrare questo importante obiettivo, occorrerà vincere i prossimi due match che saranno entrambi all’Olimpico, anche se quello del 5 gennaio in casa Roma e, quindi, non facile dal punto di vista emotivo. Per la partita contro l’Atalanta, la Lazio potrà sfruttare l’esperienza acquisita dopo aver battuto un’altra capolista, il Napoli (che proprio prima dello scontro con la Lazio godeva del primo posto in classifica). Anche sabato prossimo, quindi, la Lazio proverà a fare identico inciampo alla formazione di Gasperini, consapevole di avere tutte le carte in tavola per poterlo fare.

La Lazio può eguagliare un record

Qualora la Lazio vincesse contro Atalanta e Roma eguaglierebbe un record importantissimo, raggiungendo i 40 punti e la seconda miglior prestazione di sempre nel campionato a 20 squadre. Soltanto la Lazio di Inzaghi nella stagione 2019-2020 aveva superato questa cifra, andando al giro di boa del campionato con 43 punti. Sempre con Inzaghi, nella stagione 2017-2018, la Lazio era arrivata a 40 e Baroni, adesso, si trova nella condizione di raggiungere questo traguardo. Addirittura nella stagione del secondo scudetto (1999-2020), dopo 19 giornate, i punti erano 39. Così come nell’anno del secondo posto di Sarri, stagione 2022-2023, a metà campionato la Lazio aveva 37 punti, meno di quelli che teoricamente la Lazio può raggiungere, invece, quest’anno. Grazie a questi dati è possibile comprendere come la Champions non sia un obiettivo inaccessibile e impossibile per la Lazio di Baroni, una squadra nata senza troppe aspettative ma con un progetto assolutamente rispettabile e lungimirante. Infatti, le varie Lazio a cui quella attuale si affiancherebbe, raggiungendo i 40 punti (ma anche 37 o 38), andarono tutti in Champions a fine stagione, tranne quella di Pack del 2012-2013 (news al 39 girone di andata ma crollò il ritorno).