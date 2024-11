La Repubblica | Europa League, molti tifosi della Lazio partiranno lo stesso per Amsterdam

Ajax-Lazio, rischio tensioni ad Amsterdam

Conclusa la sfida contro il Ludogorets, l’attenzione della Lazio si sposta immediatamente sul prossimo impegno di campionato contro il Parma, ma con uno sguardo già rivolto ad Amsterdam. Il 12 dicembre è in programma Ajax-Lazio, ma nonostante i biglietti siano andati esauriti da due settimane, il sindaco di Amsterdam resta fermo nel voler impedire l’accesso dei tifosi biancocelesti allo stadio. In un primo momento si era parlato addirittura di un divieto di ingresso per tutti gli italiani in città, ma questa misura estrema non è stata confermata. Di conseguenza, come riportato da Repubblica, molti tifosi hanno deciso comunque di partire.

Tanti sostenitori biancocelesti non rinunceranno alla trasferta

Molti di loro, famiglie e gruppi di amici inclusi, avevano già pianificato il viaggio non solo per seguire la partita, ma anche per visitare Amsterdam, investendo migliaia di euro in spese di viaggio e alloggio. Per questo, pochi sono disposti a rinunciare al viaggio. Tuttavia, chi arriverà ad Amsterdam non potrà avvicinarsi allo stadio, una restrizione che potrebbe generare tensioni nella capitale olandese. Ironia della sorte, proprio il rischio di disordini è ciò che le autorità locali, tra cui la sindaca, la prefettura e la questura, volevano scongiurare.