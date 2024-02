Bayern Monaco-Lazio| Il presidente del Bayern Monaco, Heiner:"Abbiamo ancora tutte le possibilità"

Mercoledì all'Olimpico si è disputata una grande partita, sicuramente entrerà nella storia moderna della Lazio. Abbiamo gioito ed esultato, eppure come diceva un grande maestro della competizione, il lavoro non è finito (Kobe Bryant: “job finished? I don't think so”). Adesso la Lazio deve rimanere concentrata se vuole completare la vera grande opera.

Ci sarà da affrontare l'ultimo ostacolo, l'Alianz Arena ricolma di tifosi pronti a supportare la squadra di Monaco.

A conferma dell'ambiente caldo che la Lazio troverà nel match di ritorno, il presidente del Bayern Monaco, Heiner, ha rilasciato recentemente un'intervista al Munchner Merkur:

Ho parlato con i giocatori sul volo di ritorno, l’obiettivo è quello di tornare a vincere il più rapidamente possibile. Tuchel e il suo staff lavorano bene e sono molto impegnati. Certo, in questo momento mancano i risultati, ma ora ci serve una scintilla per ribaltare questa situazione. Abiamo ancora tutte le possibilità, anche dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Lazio, non ci arrendiamo: tutto può ancora succedere.

Conoscevamo tutti la difficoltà della trasferta di Monaco anche prima della vittoria all'Olimpico, adesso dopo l'1 a 0 dell'andata i biancocelesti hanno un vantaggio da sfruttare. Dovranno essere capaci di leggere ogni situazione della partita in maniera calma e razionale senza lasciarsi sopraffare dalla voglia di rivalsa degli avversari.

Sarri l'aveva detto alla fine della partita, in conferenza, la Lazio sta andando incontro all'inferno. Molti non hanno fatto ritorno da lì, ma i racconti dei pochi ad esserci riusciti sono immortali.