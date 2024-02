FORMELLO - Tanti acciaccati per Maurizio Sarri, la rifinitura di domani scioglierà i dubbi per il Bologna

La gioia per la vittoria di Champions League contro il Bayern Monaco ancora aleggia su Formello ma all’orizzonte c’è la sfida con il Bologna. La squadra di Thiago Motta è reduce dalla vittoria nella giornata di recupero contro la Fiorentina e vuole continuare a sognare l’Europa. Maurizio Sarri deve fare la conta degli acciaccati in attesa della rifinitura di domani pomeriggio che diventa determinante per capire chi sarà disposizione. La lista è lunga con Mattia Zaccagni ancora fermo ai box per il problema al piede, è tornato a correre con gli scarpini ma probabilmente rimarrà ai box per un’altra settimana. Altri assenti certi sono Romagnoli e Vecino per squalifica con l’uruguaiano che ha anche un fastidio muscolare. Da valutare invece Nicolò Rovella, il regista ha un principio di pubalgia e lo staff medico lo sta centellinando per evitare guai peggiore. Per questo motivo Cataldi viaggia verso la conferma insieme a Guendouzi e Luis Alberto. Dietro non si sono allenati con i compagni Hysaj e Marusic, nessun allarme soprattutto per il montenegrino che sarà della gara mentre l’albanese potrebbe lasciare il posto a Lazzari. Tornato in gruppo Pellegrini dopo aver saltato la sfida di Champions per delle noie ad una vecchia cicatrice. Al centro Patric è in vantaggio su Casale per affiancare Gila mentre davanti è ballottaggio aperto fra Immobile e Castellanos. Intoccabili Isaksen e Felipe Anderson sugli esterni offensivi. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno contro il Torino per il recupero della 21a giornata di Serie A, in diffida c’è Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Casale, Pellegrini; Kamada; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Squalificati: Romagnoli, Vecino

Indisponibili: Rovella, Zaccagni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Lucuma, Lykogiannis, Ilic, Corazza, Moro, El Azzouz, Ndoye, Karlsson, Urbanski, Odgaard.

Squalificati: Freuleur

Indisponibili: Soumaoro

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Luca Mondin – Marco Ricci

IV uomo: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

AVAR: Antonio Di Martino